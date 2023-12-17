4 آلاف جنيه قيمة إيرادات «الخميس اللي جاي» في دور العرض خلال يوم واحد

استطاع فيلم «الخميس اللي جاي» الحفاظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، إذ اشتدت المنافسة خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل طرح أكثر من عمل فني جديد.

إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»

وحقق فيلم «الخميس اللي جاي» 4 آلاف و39 جنيهًا فقط بدور العرض، واستطاع الفيلم أن يظل في وسط المنافسة بين الأفلام الأخرى، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «الخميس اللي جاي»

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، بسبب مجموعة من الأشخاص وقصر مجهول ولعنة غريبة تصيب البعض، ومحاولات للوصول لكثير من الأسرار.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، من تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.