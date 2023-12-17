موعد إجازة نصف العام 2024.. الخريطة الزمنية لوزارة التعليم

موعد إجازة نصف العام 2024، من المواعيد التي تنتظرها الأسر المصرية لترتيب خطط قضاء الإجازة، بعد مشقة التيرم الأول، ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جرى تحديد الخريطة الزمنية للدراسة لمختلف الصفوف الدراسية للعام 2023- 2024 بمدارس اللغات، الرسمية للغات، والمدارس الرسمية.

موعد إجازة نصف العام 2024

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، يكون موعد إجازة نصف العام 2024، ابتداء من يوم 27 يناير المقبل، حتى 10 فبراير 2024، أي لمدة أسبوعين، على أن يبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في كل المدارس.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتبدأ في 9 يناير 2024، امتحانات الفصل الدراسي بجميع صفوف النقل، «الابتدائي، الإعدادي، الثانوي»، ليكون موعد إجازة نصف العام 2024، بداية من 27 يناير.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024، وينتهي العام الدراسي الحالي لكل صفوف النقل 30 مايو 2024، لتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.