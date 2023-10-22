جدول النوات 2023.. تضرب المحافظات الساحلية واستعدادات لحماية الشواطئ

يتعرض عدد من المحافظات الساحلية خلال الفترة المقبلة لنوّات شديدة، بحسب جدول النوات 2023، حيث تشهد نشاطًا للرياح وسقوط أمطار، بدايةً من الثلث الأخير لشهر أكتوبر الجاري حتى بداية فصل الشتاء.

وتكثف المحافظات المعرضة للنوّات، لاسيما الإسكندرية، استعداداتها لتجنب تداعيات هذه الظواهر الجوية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ تجنبًا لتعرضها للغرق جراء ارتفاع الأمواج.

وتستعرض «الوطن» جدول جدول النوات 2023 وباقي المحافظات، ومدة بقائها، والظواهر الجوية المصاحبة لها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما هي نوة البحر؟

ونوة البحر هي ظاهرة مناخية تشهدها المحافظات الساحلية خلال الشتاء، خصوصًا محافظة الإسكندرية التي تتأثر بالنوات بصورة كبيرة، حيث تصاحب النوات رياح شديدة، وسقوط أمطار قد تكون غزيرة، وعواصف شديدة في بعض الأحيان، وارتفاع واضطراب كبير في أمواج البحر.

جدول نوات الإسكندرية 2023

وفيما يخص جدول نوات الإسكندرية 2023 والبحيرة والمحافظات الساحلية، فإنّها تضم نوة المكنسة، والمكنسة بافي، وقاسم، والفيضة الصغرى، وعيد الميلاد.

متى نوة المكنسة؟

وتبدأ نوة المكنسة في 16 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، وتتميز بسقوط الأمطار الشديدة، ونشاط لحركة الرياح التي تكون اتجاهها غربية شمالية، وسميت بهذا الاسم لأنّها تكنس البحر بسبب قوة وشدة الأمواج ونشاط الرياح الشديد.

وتستكمل نوة المكنسة بالنوة بافي، والتي تنطلق من 22 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون ممطرة، ويكون اتجاه رياحها غربية جنوبية.

ما هي نوة قاسم؟

وتعد نوة قاسم إحدى النوات الخطرة التي تضرب محافظة الإسكندرية تحديدًا، نظرًا لكونها تأتي مصحوبة بعواصف شديدة، حيث تنطلق 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وتتخذ رياحها إتجاهًا غربي جنوبي، وسميت بهذا الاسم وفقًا لابن أحد الصيادين الذي غرق خلالها.

ما هي نوة الفيضة الصغرى؟

تبدأ 19 ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة 5 أيام، وتأخذ إتجاها غربيًا شماليًا، وتصحبها أمطار.

ما هي نوة عيد الميلاد؟

تأتي نوة عيد الميلاد في 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومان، وتتميز بسقوط أمطار شديدة، وتتخذ رياحها إتجاهًا غربيًا.

متى تبدأ نوة الحسوم 2023؟

وتعد نوة الحسوم إحدى أقوى النوات التي تتعرض لها المحافظات الساحلية، بسبب سقوط الأمطار خلالها بشدة، ويصاحبها أيضًا برق شديد ورعد مرتفع، حيث يحل موعد نوة الحسوم 2023 في 8 مارس المقبل، وتستمر لمدة 6 أيام متصلة.

استعدادات مكثفة لحماية الشواطئ

من ناحيتها أعلنت وزارة الموارد المائية والري، استعداداتها لمواجهة النوات خلال موسم الشتاء المُقبل، وإتخذت العديد من الإجراءات لحماية الشواطئ خصوصًا الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وشهدت محافظة مطروح عمل ألسنة لحماية مدينة مرسى مطروح، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبدأ العمل في المرحلة الثانية، فضلًا عن إنشاء 5 رؤوس حماية حجرية وعمل حواجز على شاطئ الأبيض لحمايته من تراجع الشاطئ.

وفي محافظة الإسكندرية، نفذت مديرية الموارد المائية والري عدة مشروعات لتطوير وحماية كورنيس الإسكندرية في إتجاه محطة الرمل والمنشية، إضافة إلى المنطقة من بئر مسعود وحتى المحروسة، فضلًا عن حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي، والحاجز الغربي لقلعة قايتباي، والحاجز الأوسط للميناء الشرقي، وحماية الكورنيش من الأمواج العالية، وغيرها من المشروعات لحماية المحافظة أثناء النوات.

وشهدت محافظة بورسعيد تطويرا في قطاع الموارد المائية والري بهدف حماية المنشآت الحيوية والمناطق الساحلية المنخفضة من الغرق، من خلال إنشاء حواجز أمواج، واستطالة لألسنة البوغاز، وإنشاء حائط بحري أمام المطار، و15 رأس بحري بمنطقة مطار الجميل، وأعمال حماية في عدة مناطق أبرزها الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة التي تقع شرق قناة السويس.

ونُفذت في محافظة كفر الشيخ أعمال تدعيم الحائط البحري الشرقي الخاص بمصب النيل فرع رشيد، فضلًا عن مشروع لحماية شرق الرؤوس البحرية شرق مصب كتشنر وتغذيته بالرمال.

وفي محافظة البحيرة، تم تدعيم حماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد، فضلًا عن قرية المعدية، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد، وتدعيم امتداد حائط أبو قير، والحائط الغربي برشيد.