محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بمركز السيطرة الموحد استعدادا للانتخابات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام، للوقوف على جاهزية وتفعيل المركز لمتابعة التجهيزات الجارية، استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية، الأحد 10 ديسمبر الجاري، في أكثر من 490 لجنة فرعية داخل 450 مقرا انتخابيا، و9 لجان عامة، بخلاف 4 لجان للمغتربين.

توافر التسهيلات خلال أيام التصويت

وخلال لقائه بأعضاء المركز، جدّد محافظ بني سويف تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان

كما أكد محافظ بني سويف تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أي إشغالات، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، على أن يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.