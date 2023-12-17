محافظ أسوان: تنفيذ 85% من أعمال مشروع ممشى أهل مصر

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الانتهاء من تنفيذ 85٪ من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بالتزامن مع الأعمال الجارية على الممشى الذي يضم 56 محلًا تجاريًا، وكافتيريا وبازار ومطعمًا سياحيًا على أعلى مستوى، وتجهيزها بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

وتفقد اللواء أشرف عطية المشروع، كجزء من جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعدادًا لأعياد الكريسماس والميلاد.

سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية تسريع وتكثيف العمل في المشروع، نظرًا لأهميته وحيويته مشددًا على ضرورة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لاستكمال البانوراما الجمالية لواجهة مدينة أسوان.

الانتهاء من أعمال التشجير

وأكد محافظ أسوان أهمية إنهاء أعمال التشجير وتوفير المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تلبية جميع متطلبات ذوي الهمم في الحركة وفقًا للكود المصري والاهتمام بتوفير فرصة كاملة للزائرين والأفواج السياحية وسكان المحافظة للاستمتاع باللوحة الفنية الرائعة على ضفاف نهر النيل في المدينة السياحية.

وخلال الجولة، رافق اللواء أشرف عطية المهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.