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سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-12-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
09:35 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم.. تعبيرية

سعر الريال السعودي اليوم.. تعبيرية

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-12-2023، الذي لم يشهد أي تغير منذ ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، في حين أن هناك توقعات باستمرار حالة الهدوء التي تشهدها كل العملات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الریال السعودي اليوم السبت 16-12-2023، نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت، في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، وسعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

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بقلم مريم حنفي