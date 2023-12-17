الفصائل الفلسطينية: تفجير عبوة ناسفة في 10 جنود إسرائيليين شمال خان يونس

كشفت الفصائل الفلسطينية في بيان لها منذ قليل، عن تفجير عبوة مضادة للأفراد «رعدية» في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما تمكنت الفصائل من استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وجرى تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة خان يونس بقذائف «الياسين 105» وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلاء القتلى والجرحى منهم.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة من الصواريخ تجاة كيبوتس «نيريم» بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 مليمتر.