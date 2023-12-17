قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف وسط خان يونس كتب: شريف سليمان 09:06 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود قصف مدفعي للاحتلال الإأسرائيلي يستهدف وسط خان يونس جنوب غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزيرة خارجية فرنسا: لدينا قلق عميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة وزير فلسطيني: شركات الاتصالات فتحت خطوط هاتفية مجانا للمشتركين في غزة لصالح أهالي غزة.. مسار إجباري يطرح أغنية «روح الروح» غدا «الصحة العالمية»: 8 مستشفيات من أصل 36 تعمل بطاقة جزئية في غزة تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: هل فشل الاحتلال الإسرائيلي في إدارة حرب غزة؟ ميناء العريش يترقب وصول سفينة مساعدات كويتية تركية تمهيدا لنقلها إلى غزة «القاهرة الإخبارية»: أوضاع مأساوية في غزة.. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا بحي الزيتون غزة الاحتلال خان يونس الاحتلال الإسرائيلي بقلم شريف سليمان