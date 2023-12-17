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قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف وسط خان يونس

كتب:

شريف سليمان
09:06 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود قصف مدفعي للاحتلال الإأسرائيلي يستهدف وسط خان يونس جنوب غزة.

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بقلم شريف سليمان