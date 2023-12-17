خريطة انقطاع المياه لمدة 7 ساعات في طوخ بالقليوبية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه غدا الاثنين عن منطقة شرق الطريق السريع بمدينة طوخ لمدة 7 ساعات، من 9 صباحاً حتى الـ4 عصراً، بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ على أن يتم معاودة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بطوخ

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، إلى أن انقطاع المياه غدا بالقليوبية سيشمل منطقة شرق الطريق السريع بمدينة طوخ بالكامل لمدة 7 ساعات، لحين انتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

ناشدت الشركة المواطنين في بيان لها ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه يتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

تدبير احتياجات المواطنين بمنطقة انقطاع المياه بطوخ

وطالبت شركة مياه القليوبية أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، حيث أوضح بيان الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في منطقة شرق الطريق السريع بمدينة طوخ بالقليوبية، لحين الانتهاء من الأعمال وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125»

أضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بالقليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125، أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها، وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع