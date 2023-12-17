إزالة 3 مبان مخالفة في حملة بسوهاج وتحرير محاضر للمخالفين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز حملة إزالة مبان مخالفة بمدينة جرجا وقرية البربا، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدي لكافة المخالفات للبناء سواء البناء بدون ترخيص، أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة بناء مخالف بالأيدي

وشارك بالحملة نواب رئيس المركز ورئيس مجلس قروي البربا وفني التنظيم بالإدارة الهندسية ومسؤولي حماية الأراضي الزراعية بجرجا، حيث تمت إزالة 3 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط بالطوب والأسمنت في المهد، وإزالة وفك شدة خشبية بقرية البربا، ووقف صبة خرسانية بمنطقة الحوزة والمشوادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

تحرير محاضر للمخالفين

وشدد عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا على الاستمرار في المتابعة والمرور ورصد أي مخالفات بناء بدون ترخيص والتصدي لها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون طبقاً للقانون، وإحالة المعترضين على التنفيذ للشرطة وبعد ذلك للنيابة العامة لاعتراضهم أثناء العمل بتنفيذ الإزالة للمخالفات.