جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الابتدائية في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، جدول امتحانات المهام الأدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول 2023- 2024 وحددت المديرية المواعيد التي تنطلق من غدًا الاثنين، وحتى الخميس بنظام الفترات.

جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الابتدائية بمحافظة بني سويف

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم في محافظة بني سويف، أن جدول امتحانات المهام الأدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ينطلق غدًا الاثنين كالتالي:

- الاثنين 18 ديسمبر الجاري اللغة العربية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية.

- الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، العلوم في الفترة الأولى، والمهارات المهنية في الفترة الثانية.

- الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، الرياضيات في الفترة الأولى، ict تكنولوجيا المعلومات في الفترة

- الخميس 21 ديسمبر الجاري الفترة الأولى الدراسات الاجتماعية، والفترة الثانية للغة الإنجليزية.

إجراءات امتحانات المهام الإدائية في بني سويف

أضاف وكيل تعليم بني سويف لـ«الوطن» أنه يطبق القرار الوزاري 195 بتاريخ 9 أكتوبر 2023 خلال أداء امتحانات المهام الأدائية الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة بني سويف بحيث يسير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية دون تعطيل أي فترة من الفترات الدراسية حتى نهاية اليوم الدراسي.