إقبال على فعاليات دورة «علمني حرفة» بمركز شباب الجبلايات بالسويس (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، دورة تدريبية، من خلال مبادرة «علمني حرفة»، والتي لاقت إقبالا من عضوات مركز شباب الجبلايات لتعلم فن صناعة المكرمية.

صناعة المكرمية المربعة

شهد مركز شباب الجبلايات، بمحافظة السويس، إقبالا من عضوات المركز على فعاليات مبادرة علمني حرفة، إذ أجرت التدريب فاطمة يحيى المتخصصة في تعليم فن الإكسسوار المنزلي التدريب حيث قامت المدربة بتعريف الفتيات والسيدات بفن المكرمية وأنواع الخيوط المستخدمة والمنتجات العديدة للمكرمية والتي تشمل صناعة الحقائب والديكورات المنزلية المتعددة والستائر، والمفارش والكوسترات والإكسسوارات الخاصة بتزيين المنازل.

وتناولت المدربة فاطمة يحيى، تدريب المشاركات على نوعين من الغرز وهي المربعة والحلزونية وكيفية صناعة مكرميات تتميز بالشكل الجميل وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في تطوير إمكانيات الأثاث المنزلي وتجميع الإكسسوارات الخاصة بالأسرة.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالسويس تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية «أشغال فنية المكرمية» للشباب والفتيات تحت شعار «علمني حرفة» للتدريب المهني والحرفي وإعداد الشباب لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.