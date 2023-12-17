طريقة الدخول على منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية.. في 4 خطوات

منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية، تشغل اهتمام كبير من قبل الطلاب والطالبات، بصفة متواصلة وذلك من أجل الحصول على المواد والمقررات الدراسية بصورة إلكترونية، عبر المنصة وإتاحتها لهم.

وتتشر «الوطن» منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية، إذ يسمح رابط المنصة تسجيل الدخول لطلاب في جميع الفرق الدراسية، ويستطيع الطلاب الحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة جدول نتائج الامتحانات.

منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية

ويقوم الطالب بسداد الرسوم التي قررتها الكلية ثم يتم منح الطلاب رقم سري واسم مستخدم للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات كلية التربية الدراسية وتأدية الامتحانات، حيث تم رفع المقررات الدراسية.

منصة زاد جامعة سوهاج

ومن خلال منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية، سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها جامعة سوهاج عبر منصة زاد.

منصة زاد جامعة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد جامعة سوهاج

للتسجيل في منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية، لطلاب والطالبات، ولأعضاء هيئة التدريس في الكلية، يتوجب عليهم الدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة:

1- كلية التربية من هنا

2- اكتب اسم الدخول

3- ادخل كلمة المرور.

4- اضغط على صورة البروفايل.

وتتيح منصة زاد لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج خدمات متعددة، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بهم عبر الإنترنت، فيما تقدم المنصة مواعيد المحاضرات معرفة أرقام الجلوس، ونتائج الامتحانات، جداول الامتحانات.