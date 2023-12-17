سياسية فلسطينية: نتنياهو يبحث عن مجد شخصي وقضايا الفساد تلاحقه

قالت السياسية الفلسطينية رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، إنَّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دائما يبحث عن مجده الشخصي مهما كلفه الأمر من قتل للأبرياء والمدنيين بقطاع غزة في الوقت الذي تلاحقه اتهامات بالفساد.

«النتشة»: نتنياهو يتفاخر بعدم قيام دولة فلسطينية

وأضافت «النتشة»، خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة، مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أنَّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أنه يجب أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، ودائمًا ما يتفاخر بهذا.

«نتنياهو» يسير ضمن مخطط وضعه لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وتابعت أنَّ «نتنياهو» يسير ضمن مخطط وضعه منذ توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل، وأضافت أنه في إحدى جلسات الأمم المتحدة نشرت خريطة للوطن العربي لا توجد فيها دولة فلسطين، ومنذ بداية الحرب بدأ دعم العديد من الدول يتراجع لإسرائيل.

ولفتت «النتشة» إلى أن بنيامين نتنياهو لا يعترف بالسلطة الفلسطينية، وهذا ما أعلنه خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في إسرائيل، أمس السبت، حتى النصائح الأمريكية كان الرد الإسرائيلي عليها: «نريد دعمكم المادي والعسكري، ولا نريد نصائحكم».