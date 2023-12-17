نتنياهو يستفز الفلسطينيين والعالم بتصريحات صادمة

في تصريح مستفز جديد لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، تحدث فيه عن دوره في رفض إقامة دولة فلسطين رغم الضغوط الدولية.

نتنياهو: فخور بمنعي إقامة دولة فلسطين

وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي: «أنا فخور بأنني منعت إنشاء دولة فلسطينية»، لأن الجميع يعرف اليوم ما يمكن أن تكون عليه تلك الدولة الفلسطينية، وفق ما نشر بموقع روسيا اليوم.

"فخور بأنني منعت إنشاء دولة فلسـ،طينية".. رئيس الوزراء الإسـ،رائيلي بنيامين نتنياهو يتفاخر بمنعه إنشاء دولة فلسـ،طينية وعدم رضوخه للضغوط الدولية pic.twitter.com/1gNcD5859d — RTARABIC (@RTarabic) December 17, 2023

وأضاف أن الجميع أدرك الخطر بعد أن رأينا الدولة الفلسطينية المصغرة في غزة، ويعلم الجميع ماذا يمكن أن يحدث لو أننا استسلمنا للضغوط الدولية، وسمحنا بدولة مثل تلك في يودا والسامرة «الضفة الغربية» وحول القدس وعلى مشارف مدينة القدس وتل أبيب.

حل الدولتين للوصول إلى السلام

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات حول العالم، ومنها الولايات المتحدة التي تنادل بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية كالسبيل الوحيد لفض النزاع في منطقة الشرق الأوسط ولضمان الاستقرار، وفق صحيفة نيويورك تايمز.