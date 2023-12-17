رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتنياهو يستفز الفلسطينيين والعالم بتصريحات صادمة

كتب:

منى السعيد
07:38 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

في تصريح مستفز جديد لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، تحدث فيه عن دوره في رفض إقامة دولة فلسطين رغم الضغوط الدولية.

نتنياهو: فخور بمنعي إقامة دولة فلسطين

وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي: «أنا فخور بأنني منعت إنشاء دولة فلسطينية»، لأن الجميع يعرف اليوم ما يمكن أن تكون عليه تلك الدولة الفلسطينية، وفق ما نشر بموقع روسيا اليوم. 

وأضاف أن الجميع أدرك الخطر بعد أن رأينا الدولة الفلسطينية المصغرة في غزة، ويعلم الجميع ماذا يمكن أن يحدث لو أننا استسلمنا للضغوط الدولية، وسمحنا بدولة مثل تلك في يودا والسامرة «الضفة الغربية» وحول القدس وعلى مشارف مدينة القدس وتل أبيب.

حل الدولتين للوصول إلى السلام

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات حول العالم، ومنها الولايات المتحدة التي تنادل بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية كالسبيل الوحيد لفض النزاع في منطقة الشرق الأوسط ولضمان الاستقرار، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

اقرأ المزيد:

متحدث حركة فتح: إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطين.. وأمريكا تدعم نتنياهو

فلسطين: نتنياهو جعل واشنطن غير مؤهلة لأي ترتيبات بشأن حل الصراع

الفنان محمد شاهين: استخدام «الساندي كاربت» في الجونة يعبر عن التضامن مع فلسطين

«القومي للمسرح» يؤجل أمسية «فلسطين في القلب» حدادا على وفاة أمير الكويت

عضو التحالف الوطني: موقف تاريخي لمصر شعبا وقيادة في دعم فلسطين

إطلالة مستوحاة من الكوفية وعلم فلسطين.. مهرجان الجونة يرفع شعار تضامنًا مع غزة
بقلم منى السعيد