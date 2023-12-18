عائد يصل لـ19.25%.. تفاصيل شهادات بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية، العديد من الأوعية الادخارية، والتي يأتي علي رأسها الشهادات الادخارية ذات العائد المميز، وتعد الشهادات أحد الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الاستفادة من عائد مالي آمن ومضمون، وتتوفر هذه الشهادات بفئات وفترات زمنية متعددة تناسب احتياجات كافة الفئات الاستثمارية.

شهادات بنك الإسكندرية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة علي شهادات بنك الإسكندرية، بالإضافة الي القواعد والشروط الخاصة بشراء تلك الشهادات.

شهادة أليكس برايم 42 ذات العائد المتغير

- تستمر الشهادة لمدة 3.5 سنوات.

- تأتي الشهادة بسعر عائد متغير 19.25%

- يصرف العائد من الشهادة بشكل شهري، ويضاف إلى حساب العميل.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه مصري.

- إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية ذات العائد الثابت

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- تأتي الشهادة بسعر عائد ثابت 18%

- يصرف العائد من الشهادة بشكل شهري، ويضاف إلى حساب العميل.

شهادة أليكس برايم ذات العائد المتغير

- تأتي الشهادة بسعر عائد متغير 19.25%.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- العائد على الشهادة متغير طوال مدتها.

- يصرف العائد من الشهادة بشكل ربع سنوي أو شهري، ويضاف الي حساب العميل.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: تتوفر الشهادة بفئات الـ 1000 جنيه، 5 آلاف جنيه، 10 آلاف جنيه مصري.

- إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.