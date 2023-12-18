تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. «سيولة أعلى كوبري 15 مايو»

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر تقديم الإعلاميين دينا شرف ومصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

الحالة المرورية بالقاهرة

ويشهد طريق الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، بينما تظهر كثافات متقطعة في شارع رمسيس وامتداده حتى ميدان العباسية ومسجد النور، فضلا عن كثافات أمام جامعة عين شمس بسبب دخول الطلاب للجامعات، وكثافات نسبية في طريق الجيش وصولا إلى شارع بورسعيد.

وتقل الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، أما الاتجاه الثاني فتظهر عليه بعض الكثافات التي تزداد أعلى منطقة غمرة وشارع بورسعيد، وهناك غلق كلي لشارع الأسمرات باتجاه القادم من ميدان الرسالة لمدة شهر، وتم تحويل الحركة المرورية للقادمين من شارع 9، إذ يجب السير من شارع أحمد فؤاد نجم وصولا إلى ميدان الخزان.

الحالة المرورية بالجيزة

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السوادن فضلا عن كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، بفضل أعمال التوسعة التي جرت في الكوبري، أما الاتجاه المعاكس فيشهد كثافات مرورية بسبب أعمال التوسعة.

وتظهر سيولة مرورية في شارع أحمد عرابي القادم من الدائري، وأيضا بميدان لبنان المتجه لأكتوبر، بينما توجد كثافات مرورية في الاتجاه العكسي للقادمين من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.