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تدريب 100 مهندس مصري على منظومة النقل الحضري مع «الچايكا» اليابانية

كتب:

كريم روماني
09:52 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
وزارة النقل بالحي الحكومي

وزارة النقل بالحي الحكومي

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، موضحة أنّ اللقاء كان لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين.

العاصمة الإدارية الجديدة

أشادت قيادات وزارة النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عددٍ من المشروعات المشتركة في قطاع النقل، وأكد السفير الياباني لدى القاهرة سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُجسّد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات. 

وتناولت المباحثات التعاون المستقبلي بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس مصري على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة مثل «القاهرة – طنطا – الزقازيق – المنصورة».

خبرات عالية

وأكد ماتسونجا هيديكي، المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا، التنسيق مع المسؤولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأن المهندسين المصريين يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.

حضر اللقاء توياما كي – نائب المدير الإقليمي والذي سيتسلم مهام عمله الشهر المقبل خلفا لماتسونجا هيديكي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.