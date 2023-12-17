«النقل» تكشف تفاصيل أعمال رافد بلطيم والطريق الدولي الساحلي

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مشروع رفع كفاءة رافد بلطيم بطول 68 كم والذي يعتبر أحد المحاور الـ8 الطولية التي تربط القاهرة والدلتا بالطريق لدولي الساحلي، وهي محاور «بنها/ المنصورة/ دمياط شرق النيل - بنها/ المنصورة/ دمياط غرب النيل - طنطا / كفر الشيخ / بلطيم / الدولي الساحلي - رافد جمصة -طنطا /كفر الشيخ /دسوق /مطوبس / رشيد - محور النوبارية - طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي»؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع من القاهرة مرورا بالدلتا، حتى الموانئ البحرية والتجمعات الساحلية الجديدة.

وأوضحت أنه في رافد بلطيم الأعمال الجاري تنفيذها بطول 22 كم باستخدام معدات إعادة تدوير طبقات الرصف FDR وأعمال طبقات الرصف الاسفلتي في الاتجاهين، مؤكدة في تقرير لها، على وجود تعليمات بإزالة كافة التعديات على جانبي الطريق وإزالة المطبات العشوائية.

تنفيذ الطريق الدولي الساحلي في المسافة من بلطيم حتى كفر البطيخ

وأشارت الوزارة إلى أعمال تنفيذ الطريق الدولي الساحلي في المسافة من بلطيم حتى كفر البطيخ حيث يتم تطوير الطريق ليصبح بعد التطوير بعدد 6 حارات لكل اتجاه بالإضافة منهم 3 حارات في كل اتجاه رصف خرساني مخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة وفصل حركة البضائع عن الركاب لتسهيل تحرك وانتقال المركبات وتحسين مستوى الخدمة والأمان.

وأكدت الوزارة أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 200 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية ابو قير جرجوب) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية ومطروح، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وأشارت إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط المرحلة الأولى بطول 38 كم «أحد طرق مبادرة حياة كريمة» حيث تم استخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من بوابة الرسوم بطريق دمياط /شربين.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري إنشاء عدد 3 كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب (كوبرى أعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربي – خط سكة حديد طنطا /دمياط) والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وكوبري المرورو الجاري إنشاؤه (كوبرى أعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربي – شارع الجيش) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين، حيث توجد توجيهات باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.