«النقل» تكشف تفاصيل جديدة بشأن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

بحث قيادات وزارة النقل، مع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، وماتسونجا هيديكي المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا وتوياما كي، نائب المدير الإقليمي، أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كيلومترا لعدد 17 محطة، سواء ما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع «حدائق الأشجار - المساحة»، أو الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع «المساحة - الفسطاط».

المرحلة الثانية من المشروع

وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى الاتفاق على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين شهر أبريل 2024، مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر، من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر، ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.

توطين صناعة النقل في مصر

وشهد اللقاء مناقشة الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر، لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أنّه بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.