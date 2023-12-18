مذكرات تفاهم بين الاتصالات و30 شركة عالمية ومحلية لبناء قدرات جيل مصر الرقمي

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من مذكرات التفاهم، في إطار تنفيذ مبادرات «أجيال مصر الرقمية» التي أطلقتها الوزارة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان للنشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة.

وتهدف هذه المبادرات إلى تنمية مهارات النشء والشباب في التخصصات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وتشمل مبادرات «أجيال مصر الرقمية» 4 مبادرات، هي:

· مبادرة براعم مصر الرقمية، التي تهدف إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي.

· مبادرة أشبال مصر الرقمية، التي تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس في الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي.

· مبادرة رواد مصر الرقمية، التي تهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية في التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات.

· مبادرة بُناة مصر الرقمية، التي تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين في تخصصات محددة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مبادرات «أجيال مصر الرقمية" يشمل تضافر الخبرات والعقول لتنفيذ مستهدفات المبادرات في تشكيل مستقبل أجيال مصر الرقمية لتمكينهم من بناء المجتمع الرقمي المتكامل.

وأشار إلى أن مبادرات "أجيال مصر الرقمية» تتسم بالشمولية حيث لم يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقتصرا فقط على خريجي التخصصات الأكاديمية في المجالات ذات الصلة ولكنه أصبح رحبا لكل التخصصات، كما تتسم بتكامل المهارات التي تسعى كل المبادرات لصقلها لتشمل إلى جانب المهارات التقنية أيضًا صقل المهارات الشخصية التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مبادرات "أجيال مصر الرقمية" يتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 47 مؤسسة وجهه حكومية وجامعات عالمية وشركات عالمية وإقليمية ومحلية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي وكذا كبرى المنصات والشركات العالمية في مجال التدريب وبناء القدرات.

ووقع مذكرات التفاهم المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وممثلي شركاء النجاح لمبادرات «أجيال مصر الرقمية» من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.

حضر مراسم التوقيع المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات.