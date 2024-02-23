رقم أعطال الكهرباء.. اعرف طرق التعامل مع العداد مسبق الدفع

تتيح وزارة الكهرباء ضمن خدماتها للتسهيل على عملائها رقم أعطال الكهرباء الخط الساخن، بحيث يمكن للعملاء التواصل السريع مع الشركة، أو الإبلاغ عن أي مشاكل فنية أو أعطال التي تقابل جميع المواطنين وذلك في جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

رقم أعطال الكهرباء الخط الساخن

رقم أعطال الكهرباء الخط الساخن، يمكن الاتصال به على مدار الـ24 ساعة للإبلاغ على الأعطال والشكاوى المرتبطة بالفواتير وذلك على رقم 121، كما أتاحت وزارة الكهرباء عددًا من الأرقام لإمكانية التواصل مع شركات الكهرباء التي تتمثل في:

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل مع شركات الكهرباء

كما أتاحت وزارة الكهرباء عددًا من التطبيقات التي يمكن تحميلها على الهاتف المحمول، للشكاوي او الاستفسارات ، او للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء وتتضمن :-

- تطبيق «احسب فاتورتك».

- تطبيق «شكاوى الفواتير».

- التواصل عبر رسائل SMS على رقم 91121.

- التواصل عبر والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء من هنا.

خدمات أخري مقدمة من وزارة الكهرباء

- خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء.

- شحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا.

- توفير 60 ألف مركز لتحصيل فواتيرالكهرباء الشهرية عن طريق منافذ الشركات.

- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عبر شركة فوري.

نصائح تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة

وفقًا للصفحة الرسمية لجهاز مرفق الكهرباء، فقد قدمت وزارة الكهرباء عدة نصائح عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة ،في الآتي:

- عند تركيب العداد لأول مرة، الحرص على الطلب من الفني قبل استلام العداد تثبيته بشكل سليم.

- تأكد جيدًا من ضبط التاريخ والوقت بنفس يوم التركيب.

- ضع الكارت في العداد قبل شحنه، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

خطوات شحن رصيد العداد مسبق الدفع

أسهل طريقة لشحن كارت العداد مسبوق الدفع عبر الهاتف المحمول بتقنية Nfc، وهي خاصية تعتمد على خصم الرصيد عبر «الفيزا» أو المحافظ الإلكترونية كالآتي:

- في حالة دعم هاتفك المحمول لخاصية Nfc، يجب تغيير الكارت بـ NFC من شركة الكهرباء التابع لها.

- أنواع الأبليكيشن الموجودة والتي من خلالها يتم الشحن عبر الموبايل هي: «shal gtpay، my fawry، كهرباء خالص».

- إذا كان عداد الكهرباء «جلوبال» استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry، ويتم استخدامها لباقي أنواع العدادات.

طرق التسجيل عبر التطبيقات

- افتح التطبيق وقم بتسجيل البيانات الخاصة بك.

- حدد اختيارك postpaid or prepaid واسم شركة الكهرباء التابع لها.

- في حالة اختيار تطبيق prepaid تظهر لك أيقونة «لو عايز تشحن» لذا ضع الكارت على ظهر الموبايل لقراءة البيانات.

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- بعد ذلك اختيار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- ضع الكارت مرة أخرى على ظهر الموبايل بحيث يتم نقل الشحن ثم وضع الكارت بالعداد.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024-2025

1. من صفر إلى 50 كيلووات 71 قرشًا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلووات 71 قرشًا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلووات 97 قرشًا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلووات 123 قرشًا / ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلووات 136 قرشًا/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات 136 قرشًا / ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000 كيلووات 145 قرشًا/ ك.و.س.

طرق تخفيض استهلاك الكهرباء

- فصل «الفيشة» من المصدر.

- التأكّد من غلق باب الثلاجة جيد.

- وضع الأطعمة بجوار بعضها داخل الفريزر.

- تجنب تشغيل غسالة الأطباق أكثر من مرة يوميًا.

- استبدال المصابيح العادية بنظيرتها «الليد».