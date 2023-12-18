«الإصلاح والنهضة»: فوز الرئيس السيسي بالانتخابات نتيجة منطقية لسنوات التنمية والبناء

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة كان نتيجة طبيعية ومنطقية لعشر سنوات من التنمية والبناء، أنقذ فيها مصر من حرب أهلية، وحولها إلى دولة قوية تقود منطقة الشرق الأوسط.

إيمان الرئيس السيسي بتنمية الحياة السياسية

أضاف «عبد العزيز» لـ«الوطن»، أن انتخابات 2024 لم تكن لتخرج بذلك المشهد الحضاري من التنافسية والتعددية إلا بإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الحياة السياسية وفتح المجال العام، الذي تجلى في دعوته التاريخية للحوار الوطني الذي كان له بالغ الأثر في تهيئة الأجواء لانتخابات الرئاسة التاريخية.

وأشار إلى أن إنجازات السنوات السابقة كانت في مقدمة أسباب فوز الرئيس السيسي، بولاية جديدة، سواء ما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي أو البنية التحتية وغيرها من الإنجازات التي تجلت بوضوح في مؤتمر «حكاية وطن».

أوضح «عبد العزيز» أن الشعب المصري أبهر الجميع بوعي سياسي وحس وطني تجلى في المشاركة الكثيفة والتاريخية في الانتخابات من جهة، وباختيار الأغلبية لرئيس قادر على استكمال المسيرة والعبور بمصر وسط مؤامرات إقليمية ودولية تحاول إسقاط الدولة المصرية وتخريب المنطقة بأسرها.

موقف السيسي من القضية الفلسطينية

وشدد رئيس حزب «الإصلاح والنهضة» على أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية وثبات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفه في وجه الضغوط الإقليمية والدولية التي كانت تحاول إثناءه عن موقفه الرافض للتهجير وتصفية القضية، كان هذا الموقف التاريخي أحد أهم عوامل دعم الملايين للرئيس عبد الفتاح السيسي.