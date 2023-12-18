برلماني: نتيجة العُرس الديمقراطي أظهرت تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة

هنأ النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدًا بالجهود التي بذلتها كافة القوى السياسية في حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والظهور بصورة مشرفة أمام العالم.

الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع

وأضاف «نظير» في تصريح لـ «الوطن»، أن الشعب المصري ظهر بوطنيته المعهودة ومعدنه الأصيل عندما أصر على استكمال مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن من خلال الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع، متابعًا: «هذا الإقبال غير المسبوق كان ردا للجميل للدولة المصرية، التي تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة، وأيضا عرفانا بالدور التاريخي للقيادة السياسية».

وتابع عضو مجلس النواب، أن نتيجة العرس الديمقراطي أظهرت تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة والقائمين على العملية الانتخابية، ليخرج المشهد الانتخابي برمته بشكل حضاري يليق بمصر ومكانتها وتاريخها، وأثبت الجميع نجاح التجربة الديمقراطية، وأن المصريين وحدهم من اختاروا وحددوا مصيرهم، وطريق وطنهم للسنوات الست المقبلة.

ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة

وأكد أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات أبلغ العالم رسالة مهمة مفادها أن الشعب المصري، غير بعيد عن السياسة، وحريص على الحفاظ على وطنه في مرحلة مهمة، يسعى خلالها الجميع إلى ترسيخ مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة، وبناء مصر الحديثة وحماية الأمن القومي، ومساندة الدولة في جميع الأزمات التي تواجهها داخليا وخارجيا.