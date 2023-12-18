الكاتب الصحفي جمال رائف: اليوم صوت الشعب المصري يعلو ولا يُعلى عليه

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إنَّ اليوم صوت الشعب المصري يعلو ولا يعلى عليه ليقرر من هو رئيسه القادم وما المسار الذي يريد المُضي فيه، وأنَّ الاستحقاق الانتخابي هو الأهم على مدار السنوات العشر الماضية لأنه يأتي في توقيت بالغ الدقة والشعب المصري عبَّر من خلال مشاركته غير المسبوقة عن وعيه وإدراكه بأهمية البناء السياسي والديمقراطي.

الاستحقاق الانتخابي الحالي محل إشادة من الداخل والخارج

وأضاف «رائف»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاستحقاق الانتخابي الحالي محل إشادة من الداخل والخارج وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في التنظيم والإدارة واحترافية وشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات والتواصل مع كل وسائل الإعلام بشكل يسير، وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وتابع الكاتب الصحفي: «الإقبال الجماهيري لـ الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق ونسب المشاركة غير مسبوقة تتجاوز أي نسبة سابقة وهو تعبير ورسالة مهمة أن هذا الشعب واعٍ ولديه إدراك كامل وبناء سياسي يتطور يوماً بعد يوم ويحقق الإرادة السياسية للشعب المصري ونحن أمام استحقاق عظيم يعبر عن إرادة الشعب المصري».