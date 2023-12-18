إزالة 3 مبان مخالفة على مساحة 600 متر في حملة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، برئاسة ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج؛ حملة لإزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء بالطوب الأبيض «البلوك» على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 600 متر في منطقة خارج الزمام بمركز جهينة؛ وفقًا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتصدي وإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة قبل تطورها.

حملة إزالة مكبرة بسوهاج

وأشرف على حملة الإزالة بمركز جهينة اليوم، أحمد محمود عبد اللطيف ويحيى محمود علي، نائبا رئيس المركز ومسؤولو الأملاك والإزالات، وفنيو التنظيم بالوحدة المحلية، كما تم تأمين الحملة بقوة من مركز الشرطة؛ وتحرير محضر بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فرق رصد ومتابعة لمخالفات البناء بسوهاج

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، أنّه سيتم التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون؛ وأنّ حالات الإزالة مستمرة بمدينة جهينة والقرى التابعة، لإزالة كل المخالفات فور حدوثها، إذ يجري رصدها بواسطة فرق الرصد المكاني بشكل فوري.