نقابة صيادلة القاهرة تهنئ الرئيس السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية
كتب:
إسراء طلعت
04:37 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
نقابة الصيادلة
تقدم مجلس نقابة صيادلة القاهرة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدت إقبالًا غير مسبوق مما يعكس مدى وعي الشعب المصري بكافة أطيافه وإدراكه للمتغيرات التي حدثت على جميع المستويات وما يحيط بالبلاد من مخاطر.
وأضاف مجلس نقابة صيادلة القاهرة أن الشعب أكد التفافه وثقته ودعمه للرئيس في الحفاظ على الأمن القومي لبلادنا الحبيبة مصر ويؤيده في استكمال مسيرة الإنجازات.