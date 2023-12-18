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توزيع 15 طن سكر في طما بسوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها

كتب:

شيماء دراز
03:29 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
بيع السكر الحر بسوهاج بسعر 27 جنيها للكيلو

بيع السكر الحر بسوهاج بسعر 27 جنيها للكيلو

وزعت الوحدة المحلية لمركز طما في سوهاج، برئاسة المدير العام، المهندسة هويدة الشافعي بدوي، اليوم، بالتنسيق والتعاون مع عبد الرحمن عيسوي مدير إدارة التموين بطما، 15 طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار تضافر جهود جميع الجهات لدعم المواطنين وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار السلع الغذائية.

توزيع 15 طن سكر بسوهاج

وتم التوزيع على مجلس قروي مشطا والرياينة وسلامون وأم دومة والقرى التابعة لها، كما تم المرور على المحلات التجارية وتأكيد توافر السلع بجميع المحلات، وإعلان الأسعار والفواتير بالمحال التجارية كافة، إذ تم المرور على مجموعة من المحال والمخازن الخاصة بالسلع الغذائية بنطاق المركز، والتأكد من مدى توافر السلع بها وصلاحيتها.

حملات مكثفة لضبط الأسعار بسوهاج

وقالت رئيس مركز ومدينة طما لـ«الوطن»، إنّ حملات متابعة الأسعار، استهدفت شارع أحمد عرابي والشوارع المتفرعة منه، وجرى التفتيش على رخص المحال التجارية والتأكد من توافر السلع وإعلان الأسعار، ويجري تكثيف الحملات والمتابعات بقرى وشوارع المركز كافة بشكل دوري.

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