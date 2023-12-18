رشاد عبد الغني: الشعب جدد الثقة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

هنأ رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من نسبة الأصوات الصحيحة، مشيرا إلى أن الشعب المصري أجمع على أن يجدد ثقته في الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية المقبلة، ليكونا سويا في طريق بناء المستقبل ومواجهة التحديات والعبور من الأزمات إلى بر الأمان.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة يؤكد أنه يسكن في قلوب الشعب المصري الذي يثق فيه ثقة كبيرة ويلتف حوله، ويطلب وجوده زعيما وقائدا لاستكمال مسار الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة والمضي في طريق البناء والتنمية، الذي بدأت فيه مصر من خلال الإنجازات ومشروعات الإصلاح القومية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووجه القيادي بحزب مستقبل وطن، الشكر لجموع الشعب المصري على تحليهم بالوعي والوطنية وإصرارهم على الالتزام بحقهم الدستوري وواجبهم الوطني، وتصدير مشهد عالمي للجميع بأن مصر هي وطن الديمقراطية وأساسها، ويحرص شعبها الوقوف إلى جانب الدولة في أوقات المحن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما كان يراهن على الشعب المصري ووعيه، واليوم يحصد ويفوز بهذا الرهان.

ووجه عبد الغني، الشكر للقائمين على العملية الانتخابية وإدارتها وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارات والأجهزة الأمنية والإشراف القضائي ووسائل الإعلام، والأحزاب المصرية التي قامت كل منها بدورها الرائد لتظهر مصر في صورتها الحضارية المشرفة أمام العالم.