عضو بـ«النواب»: الشعب أكده انحيازه لمسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسي

هنأ النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 89.6% من إجمالي نسب المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «خليل»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الانتخابات الرئاسية أظهرت مشاركة واسعة وكبيرة من الشعب المصري، وخروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن اختيار المصريين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، تأكيدا على الرغبة الكاملة في استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وأعرب النائب عبد الوهاب خليل، عن دعمه للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري، لافتًا إلى ضرورة التكاتف خلف الدولة المصرية، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه مصر على جميع الأصعدة.