«سياسية حماة الوطن»: نسبة المصوتين للرئيس السيسي تعكس الثقة في إدارته الحكيمة

تقدمت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

الثقة في القيادة السياسية

وأكدت النائبة في تصريح لـ«الوطن»، شكرها لشعب مصر العظيم بكل فئاته التي شاركت في الانتخابات بنسبة غير مسبوقة 66.8%، حيث صوت 44 مليونا 777668 ناخبا، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 98.8٪، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على 39 مليونا و 702 ألف 451 صوت بنسبة 89.6٪ تعكس الثقة في شخصيته وإدارته الحكيمة لوطن تحيط به الأزمات من كل جانب.

مؤشرات تعزيز الديمقراطية

وأشارت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إلى أن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، لهم كل الشكر على دورهم في تطوير الحياة السياسية، والتوجه نحو تداول السلطة كأحد مؤشرات تعزيز الديمقراطية، مشيدة بدور القضاء المصري الذي أدار العملية بحياد ونزاهة تامة، ووزارة الداخلية التي حققت الأمن أثناء سير العملية الانتخابية، والأحزاب السياسية التي خطت خطوات جادة لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية، والإعلام الذي نقل المشهد بحياد وموضوعية، والمرأة المصرية العظيمة والشباب وذوي الهمم وكبار السن.