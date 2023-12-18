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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«حماة الوطن» بشمال سيناء يكرم أمناء الأقسام لجهودهم في انتخابات الرئاسة

كتب:

حسين إبراهيم
03:23 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
تكريم رؤساء الأقسام بحزب حماة الوطن في شمال سيناء

تكريم رؤساء الأقسام بحزب حماة الوطن في شمال سيناء

كرّم حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء أعضاء وكوادر، وأمناء الأقسام بجميع أقسام المحافظة، لدورهم المهم في أنتخابات الرئاسة، التي أُعلنت نتيجتها اليوم.

وقال المهندس هيثم رحمي، أن التكريم جاء بناء على الدور الكبير والمهم الذي لعبه أعضاء وكوادر الحزب بجميع الأقسام في سباق الرئاسة، ابتداء من الحشد الذي كان قبل الانتخابات بأكثر من شهرين، الى عملية التوكيلات، وجمع الأصوات، والحشد على الصناديق طوال أيام الانتخابات الثلاثة.

مشاركة جميع الأقسام في الانتخابات

وأضاف «رحمي»، أن جميع الأقسام بالحزب شاركت بقوة، وأثنى الجميع على التواجد الكبير لأعضاء حزب حماة الوطن في العريش والشيخ زويد ولجان رفح وبئر العبد ووسط سيناء.

وقال المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بشمال سيناء، أن الحزب قام بدور كبير وفعال طوال أيام أنتخابات، وقبل ذلك، وهو الدور المهم على الساحة السياسية بالمحافظة، وبات عناصره مسيطرون تماما على المشهد بشهادة الجميع.

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