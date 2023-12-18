«الأرصاد»: الشبورة من أخطر الظواهر الجوية (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة تعتبر من أخطر الظواهر الجوية، لأنه يحدث معها انعدام في الرؤية الأفقية على الطريق، نتيجة الضباب، ومن ثم وقوع حوادث على الطرق السريعة وغيرها.

نصيحة لسائقي السيارات

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لابد على سائقي السيارات أخذ الاحتياطات في حال وجود شبورة وضباب، ولابد من متابعة النشرة الجوية، خاصة فيما يتعلق بالشبورة المائية، التي تزيد إلى حد بعيد في فصل الشتاء نتيجة العديد من العوامل الجوية، ومنها برودة الجو».

وأوضحت: «لا بد من استخدام كشافات الشبورة، واستخدام آلات التنبيه، وفي انعدام الرؤية، يفضل الركن على جانبي الطريق والانتظار إلى حين تلاشى الشبورة بشكل يسمح بالرؤية».

الأيام المقبلة تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة

وقالت إن الأيام المقبلة تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة في فترات الليل والنهار، ما يشعر المواطنين ببرودة الجو، نتيجة هبوب رياح شمالية، لافتة إلى استقرار أحوال الطقس حتى يوم الخميس المقبل، على كافة أنحاء البلاد.