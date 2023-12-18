وكيل «تعليم الشيوخ» تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: نثق بإدارته الحكيمة

تقدمت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكده أن هذا يدل على ثقة المصريين في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، موضحة أن الشعب المصري واعٍ ومقدر لحجم الجهود المبذولة من الرئيس والإنجازات التي قدمها للدولة المصرية.

وكيل تعليم الشيوخ: الشعب يعلن دعمه للرئيس في المرحلة المقبلة

وأشارت راندا، إلى أن حزب حماه الوطن يعبر عن شكر وامتنان المصريين للرئيس السيسي على الإنجازات التي قدمها للدولة المصرية، مشيرًه إلى أن قرار الحزب في دعم الرئيس السيسي جاء جماعيًا ونابعًا من إيمان الحزب بقدرة الرئيس على حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًه أن الرئيس السيسي يحظى بحب وتقدير الشعب المصري.

وأضافت راندا، أن مصر خاضت الكثير من المعارك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والشعب المصري يثق في الرئيس الذي لم يدخل في معركة منذ توليه الحكم إلا وتم إدارتها بشكل حكيم يحقق المكاسب والانتصار.

واختتمت راندا بالتأكيد على أن الأحداث الراهنة وما يحيق بمصر من مخاطر وتحديات من جميع الاتجاهات أثبت أن أعداء مصر يسعون لزعزعة استقرار الدولة المصرية، مؤكدا أن الاصطفاف الوطني الكبير للشعب المصري حول قيادته وجيشه وشرطته ومؤسسات دولته أفشل كافة المؤامرات والمحاولات، التي لاتتوقف من جانب أعداء الوطن للنيل من مصر وشعبها.