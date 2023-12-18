وكيل «الطرق الصوفية» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، ثقة الشعب المصري فيه لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بنسبة إقبال غير مسبوقة، اختار فيها المصريون بحرية رئيسهم، لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات مقبلة.

وكيل مشيخة الطرق الصوفية يهنئ السيسي

وقال وكيل مشيخة الطرق الصوفية، فى بيان، إن هذا الاختيار يؤكد ثقة الشعب المصري، والتفافه حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة تأكيد شعبية على استكمال الانجازات فى شتى المجالات السيساسية والخارجية والاقتصادية، وتمكين للمرأة وأصحاب الهمم.

وأضاف أنه لأول مرة يقول الشعب المصرى بنسبة مشاركة فى العملية الانتخابية بلغت 66% من إجمالي الناخبين، وهو نتاج وعى سياسي وثقافى لدى المجتمع المصرى تولد خلال السنوات الماضية، فى ظل قيادة حكيمة هدفها بناء الإنسان والأوطان، عقب ثورة 30 يونيو، حملت على عاتقها مسئولية ضخمة، وواجهت مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبروا بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان، في وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية، في مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم.

ودعا العالم الأزهرى للرئيس السيسى، قائلا: «اللهم وفق رئيسنا ورجال أمننا وأبطال جيشنا إلى كل خير، واحفظ اللهم بهم مصر وشعبها ونيلها وأمنها من كل مكروه وسوء».