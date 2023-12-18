مصطفى عمار: الأحزاب لديها فرص عظيمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن المرشح الرئاسي حازم عمر حصد الأصوات الأكثر في الانتخابات الرئاسية بعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يليه فريد زهران ثم عبدالسند يمامة، ومن ثم فرص الأحزاب عظيمة وكبيرة خلال الانتخابات البرلمانية والمحليات المقبلة.

فرصة ذهبية للأحزاب

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «الحياة»، أن الأحزاب لديها فرصة ذهبية لتنظيم صفوفها، وحصد مزيد من المقاعد بمجلس النواب لكي يواصلوا دورهم في الحياة السياسية المصرية.

انحياز المصريين للدولة

وأشار إلى أن المصريين لا يجتمعوا أو لا يظهروا في هذا المشهد إلا عندما يشعرون بالخطر مثل ما حدث في ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 امتداد لما بدأه المصريون في 30 يونيو، فعندما شعروا بالخطر على دولتهم وحياتهم انحازوا للدولة المصرية وخرجوا بالملايين لفصل الجماعة الإرهابية عن مصر وإزاحتها وراهنوا على القائد الذي نصرهم ووقف في صفهم، وهذا تكرر في انتخابات 2024.