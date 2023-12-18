موسى مصطفى موسى يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الفوز التاريخي الكبير، وهذا الدعم الوطني الهائل، وهذه الثقة الضخمة التي لم تحدث من قبل.

وأكد «موسى» في بيان له، أنه لم يحدث فى أى انتخابات مصرية رئاسية كانت أو برلمانية، أن بلغ حجم المشاركة 45 مليون مصري ومصرية، وأن بلغت نسبة المشاركة 67% من حجم الهيئة الناخبة، كما لم يحدث أن حصل مرشح رئاسي على قرابة 40 مليون صوت، وهو ما يكشف ثقة وحب وتأييد ودعم المصريين لشخص الرئيس، وسياسة الرئيس ومواقف الرئيس الوطنية.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف رئيس الغد، أن حجم المشاركة ونتيجة الرئيس، بعثت برسائل مهمة لكل أعداء الداخل والخارج، وأكدت أن لهذا الوطن شعب يحميه، حيث فاقت نسب المشاركة ونسبة الفوز، توقعات كل المحللين وكل الخبراء.