سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق بالمنصورة.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، مصحوبة ببرودة في الجو ورياح شديدة محملة بالأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالدقهلية

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في نطاق المحافظة، مشددا على التعامل الفوري آثار الأمطار، وفي حال تلقي الشكاوى العمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن وتفعيل وتشغيل غرفة الأزمات الرئيسية داخل ديوان المحافظة، بالتنسيق مع غرف الأزمات والطوارئ الفرعية بالمراكز والمدن.

الدفع بمعدات كسح وشفط مياه الأمطار

كما كشفت محافظة الدقهلية، أنه جرى الدفع بعدد من السيارات والمعدات لكسح وشفط مياه الأمطار وتراكمات وتجمعات المياه من على جانبي الطرق لتيسير حركة المرور ومنع التكدس والزحام بين السيارات والعمل على إزالة اللوحات ذات المساحات الكبيرة خشية السقوط بسبب شدة الرياح والهواء، حرصا على حياة وسلامة المواطنين، كما جرى تصليح أعمدة الإنارة وجمع الكابلات والوصلات الكهربائية.