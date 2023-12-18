خبير تشريعات انتخابية: الرئيس السيسي يقدر الحياة الحزبية في مصر

قال عبدالناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات الانتخابية، إن أعظم ما جاء في خطاب الرئيس، أن الكلمة ليست انتخابية، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي كما كبيرا من التقدير والاحترام للحياة الحزبية في مصر، وذلك من خلال حرية المشاركة الحزبية في عملية الانتخابات.

وأشار قنديل خلال لقائه على قناة «صدى البلد» خلال التغطية الخاصة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى أهمية دائرة الحوار الوطني الذي عقده الرئيس، باعتباره مشروعا لتحقيق رؤية مهمة في مستقبل مصر، لافتًا إلى أن مخرجات الحوار، أحدثت فارقًا في تحدي التعامل مع الأزمة الفلسطينية.

وأوضح خبير النظم والتشريعات الانتخابية، أن عملية الإصلاح الاقتصادي تمكنت من تخفيف كثير من الاعباء على المواطنين، ويجب أن يتم رفع الوعي في المدارس بأهمية المشاركة في الحياة السياسية وإعلاء فكرة الحوار الوطني.

واستكمل: «مصر تجري عملية اقتراع وطني كل عام تقريبًا، وهذه هي الانتخابات رقم 13 خلال الـ 13 عام الماضي، ومواد الدستور تنص على تعزيز المشاركة المجتمعية في العمل العام، وتعزيز الانتماء من خلال التوعية».