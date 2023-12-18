جمال الكشكي: الانتخابات الرئاسية نتاج نضج وإدراك مرتفع للمصريين

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 منذ انطلاقها وحتى الآن تتطلب من الخبراء والباحثين والمتخصصين أن يتوقفوا أمام هذه الحالة، فهي حاصل جمع نضج حقيقي ومنسوب إدراك يرتفع لدى المصريين في التعامل مع حاصل جمع تجارب العملية الانتخابية.

ثبات مصر أمام التحديات المتزايدة معجزة

وأضاف «الكشكي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يعتبر التسع سنوات الماضية، وما شهدته من تفاصيل، وديعة في بنوك المستقبل، يصرفها المواطنون في الست سنوات المقبلة، إذ أن استمرار أن تكون مصر ثابتة وراسخة وقوية معجزة في ظل التحديات المتزايدة.

وأشار إلى أن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السيسي، صادقة فاقتنع بها الشارع، ونتائجها تضمنت وجود 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهي تعددية حزبية سياسية.

الحوار الوطني لم يكن به خطوط حمراء

ولفت إلى أن الحوار الوطني يعتبر طالعة خاصة لمستقبل الحياة السياسية في مصر، فلم تكن هناك خطوط حمراء، ووجدت الأحزاب ملاذا آمنا يحقق حلمها، ومن ثم حدث السباق الذي يتزامن مع الطموح الحزبي، إذ سمح الحوار الوطني لكل الأطياف والألوان السياسية المشاركة، وهذا أفضى لاتساع الأمل.