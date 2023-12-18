كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة كبيرة على مسار الديمقراطية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن الانتخابات الرئاسية استحقاق للفخر لأنها خطوة كبيرة على مسار الديمقراطية المصرية، مهنئًا الرئيس السيسي بهذه الثقة غير المسبوقة بتاريخ مصر الانتخابي والمواطن الذي قام بتأدية واجبه وتمسك بدوره في صناعة المستقبل فكل مواطن شارك بالانتخابات يجب شكره.

نسبة الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف «السعيد» خلال استضافته عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن النسبة جذبت اهتمام الكثير من المراقبين للتركيز على نسبة المشاركة إذا أنها الأكبر في تاريخ الانتخابات المصرية، لافتًا إلى أن انتخابات 2024 غير مسبوقة وبها حضور جماهيري حاشد ويدل ذلك على أن المواطن المصري أصبح لديه من الوعي ما يكفي ليشارك في اختيار رئيس مصر، وأيضًا ارتفاع إدراك المصريين لحجم المخاطر والتهديدات التي تواجه مصر.

تضحيات كبيرة من جانب المواطن

وتابع أن كل مصري شارك بالانتخابات الرئاسية 2024 للحفاظ على ما تحقق بالدولة المصرية على مدى العقد الماضي لإدراكه أن ما تحقق جاء بتضحيات كبيرة من جانب المواطن والشرطة والأداء السياسي رفيع المستوى من القيادة المصرية.