مسيرة حاشدة بالسيارات في المنصورة احتفالا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات (صور)

شهدت محافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة بعدد كبير من السيارات، جابت شوارع المدينة، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، ورفع الأهالي الأعلام وصور الرئيس السيسي، وسط أجواء من البهجة والسعادة، مرددين كلمات وهتافات وطنية مثل «السيسي حبيب الملايين، انتخبنا السيسي عشان الأجيال الجديدة»، فيما انطلقت الزغاريد بجميع الشوارع في مشهد يعبر عن فرحة المواطنين باختيار من يمثلهم في بناء الجمهورية الجديدة.

مسيرة ضخمة بالسيارات تجوب شوارع المنصورة

رصدت عدسة «الوطن» مظاهر الاحتفال بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات، من أهالي المنصورة الذين رفعوا علم مصر، وصورة الرئيس بالشوارع، ونظموا ومسيرة بالسيارات انطلقت من أرض تعليم القيادة بشارع الجيش لتجوب الشوارع كلها، وصولا إلى مبنى محافظة الدقهلية، حتى منطقة المشاية على مسافات طويلة وسط تشديدات أمنية مكثفة، حرصا على أمن وسلامة المواطنين، فيما تصدر المشهد كبار السن والسيدات.

مواطنون بالدقهلية: نشعر بفرحة كبيرة لفوز الرئيس السيسي

وقال السيد الحديدي، محاسب بالمنصورة، لـ«الوطن»: «بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي شعور الفرحة والسعادة تملكني، والجميع شارك بكل حب وعن قناعة واقتدار وكانت الانتخابات مشرفة، نحن نعيش في فرح ومشهد كبير لانتصار الرئيس السيسي، وشاركت في مسيرة السيارات لإيصال رسالة للسيسي شعورنا بفرحة كبيرة والنصرة التي شهدته مصر أمام العالم أجمع».

أما هدى صقر، من طلخا، فقالت: «نحن سيدات مصر دائما وأبدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن دور المرأة دور كبير جدا وفعال لها بصمة وصوت الرئيس السيسي بنفسه مؤمن وداعم للمرأة المصرية، ومجرد إعلان فوز السيسي بالرئاسة تملكتني السعادة الكبيرة».

وواصل أحمد أقسم، مواطن بأجا: «نحن سعداء للغاية بفوز الرئيس السيسي، وأنه سيستكمل مسيرة الإنجازات، ونحن شعب الدقهلية في ظهر الرئيس، ومصر كلها خلفه وتدعمه، وشاركت في مسيرة السيارات التي نظمها الشعب المصري حتى نخبر العالم أجمع بأننا مع رئيس الجمهورية ونسانده ونبارك له على الفور في الانتخابات».