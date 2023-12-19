أحمد موسى: عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الأقل منذ 2005

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت يبلغ 67 مليونا و22 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج، بلغ 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين.

عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات

وقال إن عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية، بلغ 489 ألفا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الناخبين، وهي النسبة الأقل في عدد الأصوات الباطلة في أي انتخابات رئاسية أجريت منذ 2005.

وأضاف أن السبب الرئيسي وراء قلة الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية، هي رغبة الناخبين في اختيار من يمثلهم في انتخابات الرئاسة.

وتابع أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ أكثر من 44 مليون و288 ألف و361 صوتًا، بنسبة 66.8% من إجمالي الناخبين، وحصد الرئيس السيسي على قرابة 40 مليون صوت، ليفوز بولاية رئاسية جديدة.

ولفت إلى أن حصول الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على 1.1% من إجمالي أصوات الناخبين، يجب الوقوف عندها كثيرا، ومعرفة أسباب تراجع شعبية حزب ومكانة الوفد العريقة، كما أن يمامة لم يتمكن الحصول على نسبة 3% من أصوات الناخبين، وهي النسبة التي حصل عليها آخر مرشح رئاسي من الوفد في انتخابات الرئاسة 2005.

البناء على الانتخابات الرئاسية

وطالب موسى، كافة الأحزاب السياسية بالبناء على ما تم في الانتخابات الرئاسية، معقبًا: «44 مليون ناخب نزلوا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لازم نشتغل على دا كويس، كل حزب لازم يستغل الأمر دا بصورة جيدة».