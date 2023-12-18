بعد فوزه بالانتخابات.. 7 ملفات تنتظر الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هناك 7 ملفات مهمة في انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف يسري الشرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، بالتغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن هناك 7 ملفات تنتظر الرئيس السيسي على رأسها الملف السياسي والاقتصادي واستكمال البنية التحتية، وأعمال البناء التشريعي والاهتمام بتلبية احتياجات المواطن المصري، فضلا عن الاهتمام بوسائل الإعلام المصرية.

وأشار إلى أن الملف السياسي يتضمن كيفية وضع مصر للحلول السياسية ودخولها لتحالف منظمة البريكس العالمية بجانب الدول الكبرى.

وأوضح أن الملف الاقتصادي سيلقى أهمية أولى من جانب قيادات الدولة المصرية، من خلال تدبير الملفات الدولارية وجذب الاستثمار الأجنبي والعمل على إصلاح وضع الدولار في السوق النقدية، وتوسيع القاعدة الضريبية.

أهمية مشروع الـ4 ملايين ونصف المليون فدان

ولفت إلى أهمية مشروع الـ4 ملايين ونصف المليون فدان والذي يقع على عاتق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المشروع الاقتصادي يحمل ضمن ملفاته أيضا مهمة دعم الصناعة، وتحديث التعليم الفني والتكنولوجي، وتوفير فرص عمل مع مزيد من التغيير لجذب الاستثمار.

وأكد الشرقاوي أن ما تم في المرحلة الماضية في سياسة ملكية الدولة كان تمهيدا لملف اقتصادي صاحب رؤية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي نقل مصر إلى منطقة جديدة، وحديثه عن القوة العسكرية تم ترجمته إلى مشاهد وطنية.