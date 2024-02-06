خطوات استخراج كارنيه نقابة المحامين.. اعرف الرسوم والإجراءات والأوراق

يسعى خريجو كلية الحقوق والعاملين بالمحاماة لاستخراج كارنيه نقابة المحاميين والانضمام للنقابة من أجل التمتع بمميزاتها من المصايف والرحلات والخدمات العلاجية والحصول على معاش، فضلًا عن مزاولة مهنة المحاماة والترافع في القضايا المختلفة، لذا نستعرض خطوات استخراج كارنيه نقابة المحامين.

شروط الحصول على كارنيه نقابة المحامين

يشترط لاستخراج كارنيه نقابة المحامين توافر الآتي:

- أن يكون المتقدم متمعا بالأهلية.

- متمعًا بالجنسية المصرية.

- عدم صدور أي أحكام قضائية جنائية ضده.

- الحصول على الشهادة الجامعية من كلية الحقوق.

- ألا يكون عضو في أي نقابة مهنية أخرى.

- يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

تسديد كل الرسوم المستحقة والاشتراك السنوي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحاميين

- استمارة قيد بالنقابة.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة التخرج.

- برينت تأمينات.

- كشف طبي من مصلحة الطب الشرعي.

- عدد 6 صور شخصية بملابس فورمال.

- إيصال دفع الرسوم بالنقابة.

- شهادة ميلاد على الوثائق المؤمنة الحديثة.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهه للنقابة لم يمض على إصدارها 3 أشهر.

- شهادة تحركات حديثه إذا لم يوجد لديك جواز سفر.

إجراءات إستخراج كارنيه نقابة المحاميين

- التوقيع على شهادة حسن السير والسلوك الموجوده باستمارة القيد بالنقابة من اثنين من موظفيها.

- ختم شهادة إنهاء التدريب الموجوده باستمارة القيد من محامي على أن يكون قيده استئناف أو نقض.

- التوجه للنقابة الفرعية للحصول علي ختم النقابة وتكلفته 150 جنيها.

- الحصول علي استمارة الكشف الطبي ووضع «دمغة» بقيمه 100 جنيه وختمها.

- إيداع 507 جنيهات بالبريد رسوم الكشف الطبي لصالح مصلحة الطب الشرعي ثم التوجه لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف.

- بعد مرور الميعاد المحدد لإرسال نتيجة الكشف الطبي يتم دفع الرسوم ومعرفه ميعاد جلسة حلف اليمين.

- تقديم إيصال دفع الرسوم للحصول علي روب المحاماه وتسليمك لبطاقة الرقم القومي لاستلام كارنيه المحاماه بعد جلسة حلف اليمين.

رسوم كارنيه نقابة المحامين

تختلف رسوم كارنيه المحاماه حسب سن المتقدم، حيث يدفع الشخص الأقل من 30 سنة 2735 جنيها.

رسوم مشروع الرعاية الصحية بنقابة المحاميين

وجاءت رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم،على النحو التالي:

- رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامي الجدول الابتدائي، 350 جنيها.

- رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامي جدول الاستئناف 400 جنيه.

- رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامي جدول النقض 500 جنيه.

وبالنسبة لاشتراك الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما، أما اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقضن بالإضافة إلى مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية

ـ بالنسبة لأبناء المحامي يتطلب الأوراق الآتية:

ـ شهادات الميلاد.

ـ صور بطاقات الرقم القومي.

ـ صور شخصية.

بالنسبة للزوجة، يلزم توافر الأوراق الآتية:

- صورة بطاقة شخصية مدون عليها اسم المحامي كزوج.

- في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي يتم إحضار صورة من قسيمة الزواج.

ـ صورة شخصية

وبالنسبة للوالدين، يستلزم توافر الأوراق الآتية:

ـ صورة البطاقة.

ـ برنت تأمين.

ـ شهادة ميلاد المحامي.

قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية

- تجديد بطاقة العضوية الجدول العام، بتكلفة 150 جنيها.

- تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي، بتكلفة 200 جنيه.

تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف، بتكلفة 250 جنيها.

تجديد بطاقة العضوية جدول النقض، بتكلفة 350 جنيها.

رسوم الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم

بالنسبة المحامين (ابتدائي واستئناف ونقض)، تكون التكلفة 150 جنيها.

الزوجة غير عاملة، تكون التكلفة 350 جنيها.

الزوجة العاملة، تبلغ التكلفة 450 جنيها.

الابن/ الابنة، تبلغ التكلفة 200 جنيه.

الوالد والدة، تبلغ التكلفة 1200 جنيه.

إضافة الأبناء حتى سن 21 سنة أو حتى الانتهاء من مرحلة التعليم أيهما أقرب مع وجود إثبات في حالة التعليم، وحال اشتراك المحامي لأي من أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه إحضار المستندات المثبتة لعلاقة القرابة، وصور شخصية لهما.