رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الريادة»: تزاحم الشباب أمام اللجان أهم مميزات انتخابات الرئاسة 2024

كتب:

هاجر عمر
05:14 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
كمال حسنين رئيس حزب الريادة

كمال حسنين رئيس حزب الريادة

وصف كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الانتخابات الرئاسية 2024 بـ«الملحمة الوطنية»، بداية من تصويت المصريين بالخارج وحتى تصويت المصريين بالداخل، مشيدا بالدور التي لعبته المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، ومنها انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية 2018.  

مشاركة واسعة للشباب لأول مرة بالاستحقاقات الانتخابية 

واضاف «حسنين» في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الجديد في المشهد الانتخابي بانتخابات الرئاسة 2024 هو المشاركة الواسعة للشباب المصري من سن 18 وحتى 30 عاما، والذي كان يشاع عنه خلال الاستحقاقات الماضية أنه عازف عن المشاركة بالانتخابات المختلفة، مشيرا إلى أن حشود المصريين أمام اللجان الانتخابية هي ملحمة وطنية صنعها كل جموع الشعب المصري.

توقعات بأن انتخابات الرئاسة 2024 الأعلى من حيث أعداد المشاركين 

وأردف، أنه يتوقع بخبرته السياسية أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 هي الأعلى من حيث أعداد المشاركين مقارنة بجميع الاستحقاقات السابقة، لافتا إلى أن المواطن المصري أصبح يتمتع بالوعي والإدراك لأهمية المشاركة وأنها حقه الدستوري.  

اقرأ المزيد:

إعلان اسم الرئيس الفائز في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. بعد قليل

عبد السند يمامة يصدر قرارات لتقييم جهود «الوفد» في الانتخابات الرئاسية

«ماذا بعد الانتخابات الرئاسية؟».. ندوة بحزب التجمع الأربعاء المقبل

ناجي الشهابي: الانتخابات الرئاسية 2024 كانت معركة حزبية بامتياز

محافظ بني سويف: الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتخابات الرئاسية

عمال المناجم الأفارقة يشيدون بنزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية

مؤتمر صحفي عالمي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

«الهيئة الوطنية» تحدد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. مؤتمر صحفي غدا

النائب تيسير مطر: الشعب المصري استجاب لنداء المشاركة في الانتخابات الرئاسية
بقلم هاجر عمر