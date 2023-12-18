«الريادة»: تزاحم الشباب أمام اللجان أهم مميزات انتخابات الرئاسة 2024

وصف كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الانتخابات الرئاسية 2024 بـ«الملحمة الوطنية»، بداية من تصويت المصريين بالخارج وحتى تصويت المصريين بالداخل، مشيدا بالدور التي لعبته المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، ومنها انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية 2018.

مشاركة واسعة للشباب لأول مرة بالاستحقاقات الانتخابية

واضاف «حسنين» في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الجديد في المشهد الانتخابي بانتخابات الرئاسة 2024 هو المشاركة الواسعة للشباب المصري من سن 18 وحتى 30 عاما، والذي كان يشاع عنه خلال الاستحقاقات الماضية أنه عازف عن المشاركة بالانتخابات المختلفة، مشيرا إلى أن حشود المصريين أمام اللجان الانتخابية هي ملحمة وطنية صنعها كل جموع الشعب المصري.

توقعات بأن انتخابات الرئاسة 2024 الأعلى من حيث أعداد المشاركين

وأردف، أنه يتوقع بخبرته السياسية أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 هي الأعلى من حيث أعداد المشاركين مقارنة بجميع الاستحقاقات السابقة، لافتا إلى أن المواطن المصري أصبح يتمتع بالوعي والإدراك لأهمية المشاركة وأنها حقه الدستوري.