«الإسكان» تطرح محلات تجارية وصيدلية للبيع في مدينة 15 مايو

أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، طرح 7 محلات تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19 م2 : 40 م2)، بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة للبيع في مزاد علني.

ولفت جهاز مدينة 15 مايو، إلى أنّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين 15-1-2024 بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحلات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ أعمال زراعة وتشجير طريق حسن علام بالنخيل والأشجار المثمرة، ومغطيات التربة بالمدخل الغربي بالمدينة، وتنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة رفع الصرف الصحي ( أ ) قطر 1000 مم على مصافي المرحلة الأولى لمحطة برك الأكسدة بالمدينة.