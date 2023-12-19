حكيم يطرح كليب «أنت كبيرنا» لتهنئة الرئيس السيسي بعد نجاحه بالانتخابات

طرح النجم حكيم أغنية «أنت كبيرنا» على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه فترة رئاسية جديدة، عقب الانتخابات الأخيرة الذي اكتسح خلالها الانتخابات بتصويت المصريين.

وسبق وأن غنى المطرب حكيم نفس الأغنية في أول أسبوع من الشهر الجاري خلال مؤتمر المؤتمر الختامي الحاشد لحزب مستقبل وطني باستاد القاهرة، في الثامن من ديسمبر بمشاركة مختلف جموع المواطنين وقتها على مستوى المحافظات للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي وقتها، قبل أن يطرحها حكيم مؤخراً على طريقة الفيديو كليب، عقب نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.