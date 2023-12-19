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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الريادة»: الانتخابات الرئاسية 2024 ملحمة وطنية بمشاركة المصريين

كتب:

شريف سليمان
09:30 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
المصريون شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024

المصريون شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنّ الانتخابات الرئاسية 2024 ملحمة وطنية شارك فيها جموع الشعب المصري، مثل المصريين في الخارج والشيوخ والشباب والرجال والنساء.

وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطنين اصطفوا بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية قبل التاسعة صباحا، وأرسل الشعب المصري رسالة للعالم مفادها أنّ المواطن المصري قادر على أن يشارك في اختيار الرئيس الذي يتقلد منصب رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس حزب الريادة، أنّه بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 أدرك المواطنون أنّ ثمّة مخاطر تحيط بالدولة المصرية في ظل الحديث عن الوطن البديل، وبالتالي، استغلّ المواطن المصري الانتخابات لممارسة حقه الدستوري، كما أعلن دعمه للرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والاستمرار في البناء.

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