400 طالب يشاركون في دورات التكنولوجيا والابتكار بجامعة سوهاج

نظمت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار «تايكو» بجامعة سوهاج سلسلة من الدورات التدريبية المجانية، لطلاب الكليات العملية للتعريف بالابتكارات ودور مكاتب التايكو والتي تهدف إلى نقل وتسويق التكنولوجيا، ومتابعة المشروعات البحثية ونشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن مكاتب التايكو بالجامعة تمت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف دعم الابتكار لدفع قاطرة التنمية التكنولوجية في المجتمع، وتفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما، إلى جانب دورها في تسجيل براءات الاختراع لجميع الابتكارات البحثية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

تنفيذ حزمة من الدورات وورش العمل

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يتم تنفيذ حزمة من الدورات وورش العمل في الفترة القادمة بكليات الجامعة المختلفة، وذلك للتعريف بمكاتب التايكو وما تقدمه من خدمات لنشر ثقافة الإبتكار والإبداع، وصقل مهارات الطلاب بالأفكار الابتكارية والاختراعات القابلة للتطبيق علي أرض الواقع، من خلال تنفيذ نماذج أولية لتلك الأفكار.

عقد دورتين تدريبيتين

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، أنه تم عقد دورتين تدريبيتين بعنوان «ماهية الإبتكار والأختراع والفروق بينهما» و«كيفية الإرتقاء بالقدرة الإبداعية»، وذلك بكلية التكنولوجيا والتعليم بمشاركة 400 طالب قاموا بعرض أفكار ابتكارية متميزة قابلة للتطبيق العملي.